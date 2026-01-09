मासूम बेटे को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला को पुलिस ने खोज निकाला, थाने पहुंचते ही कही ये बात… सुनकर चौंक गए सब

पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया है, लेकिन महिला ने साफ तौर पर प्रेमी के साथ ही रहने की बात कही है। इसके बाद पुलिस ने उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। थाना पुलिस का कहना है कि महिला के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और लोग इसे रिश्तों की मर्यादा टूटने का एक और उदाहरण बता रहे हैं।