विज्ञापन से होने वाली कमाई पर संकट, अनुबंध खत्म… अब ई-ऑफर से होगी आय, जाने कैसे

बरेली। नगर निगम बरेली की तिजोरी पर बड़ा झटका लगा है। विज्ञापन से हर साल करीब 5.50 करोड़ रुपये की कमाई करने वाले निगम की आय का जरिया अचानक ठप पड़ गया है। वजह ये कि हाईकोर्ट ने विज्ञापन उपविधि 2020 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 अप्रैल 2025 को इस पर मुहर लगाते हुए आदेश दे दिया कि 1 जून से ये फैसला लागू होगा।