सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर करते थे ठगी, जिंदा को ‘मरा’ दिखाकर हड़पे करोड़ों रुपए, चार गिरफ्तार, जाने पूरा मामला

पेंशन का मीठा चारा डाल गिरोह लोगों का आधार कार्ड और कागज़ात जुटाता था। फिर जनसेवा केंद्र पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी तैयार करवा दिए जाते। किसी को मृत दिखाकर उसके नाम पर पेंशन स्वीकृत कराई जाती, और रकम सीधे अपने तथा परिचितों के बैंक खातों में डाल दी जाती थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि गैंग पिछले चार साल से सक्रिय था। अब तक 56 लोगों को विधवा पेंशन और दो को वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर फर्जी लाभार्थी बनाकर रकम हड़पी गई।