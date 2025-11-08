जेवर-नकदी बांट रहे थे चोर, पुलिस पहुंची तो चला दी गोली, जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल, एक नाबालिग साथी भी गिरफ्तार

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग करने वाले दो शातिर चोरों के पैरों में गोली लगी, जबकि एक नाबालिग साथी को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने मौके से चोरी के जेवर, नकदी, स्मार्टवॉच और अवैध असलहे बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया है और नाबालिग से पूछताछ की जा रही है।
दरअसल, 30 अक्टूबर को ग्रीनवैली कॉलोनी निवासी भोजराज सिंह के घर में चोरों ने धावा बोलकर जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया था। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कई टीमों को सुराग लगाने में लगाया था। शनिवार तड़के पुलिस को सूचना मिली कि फतेहपुर से इटौवा जाने वाले रास्ते पर कुछ चोर चोरी के माल का बंटवारा कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अंशुल सक्सेना निवासी शांति विहार और कुलदीप यादव निवासी रविंदर नगर के पैरों में गोली लगी। दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक नाबालिग साथी को भी पकड़ा गया।
तलाशी में बदमाशों के पास से दो तमंचे, कई कारतूस, चांदी की पाजेब, चांदी का कमरबंद, दो स्मार्टवॉच और करीब 1270 रुपये नकद बरामद हुए। दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, ये कई थानों में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में वांछित रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि फरार एक अन्य साथी की तलाश की जा रही है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार, दरोगा होराम सिंह, अशोक कुमार, पवन कुमार, रविंद्र, अमित कुमार, कपिल वर्मा, अंकित नागर, अर्जुन, विनीत कुमार और लखमी चंद शामिल रहे
