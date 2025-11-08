जेवर-नकदी बांट रहे थे चोर, पुलिस पहुंची तो चला दी गोली, जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल, एक नाबालिग साथी भी गिरफ्तार

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग करने वाले दो शातिर चोरों के पैरों में गोली लगी, जबकि एक नाबालिग साथी को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने मौके से चोरी के जेवर, नकदी, स्मार्टवॉच और अवैध असलहे बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया है और नाबालिग से पूछताछ की जा रही है।