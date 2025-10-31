बरेली के इस डॉक्टर ने सील तोड़कर दोबारा शुरु कराया निर्माण कार्य, बीडीए ने कराई एफआईआर, जाने मामला

जानकारी के अनुसार, बीडीए ने 16 सितंबर को डॉक्टर द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया था। सील लगाए जाने के बाद भी डॉक्टर ने नियमों की अवहेलना की और निर्माण कार्य जारी रखा। बीडीए को शिकायत मिलने पर उसकी टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची। निरीक्षण में टीम ने पाया कि सील टूट चुकी है और बेसमेंट व भूतल का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि प्रथम तल का निर्माण कार्य भी जोर-शोर से चल रहा था।