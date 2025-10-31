बरेली के इस डॉक्टर ने सील तोड़कर दोबारा शुरु कराया निर्माण कार्य, बीडीए ने कराई एफआईआर, जाने मामला

बीडीए की टीम ने दोबारा सील की बिल्डिंग (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। मिनी बाईपास रोड स्थित अवध धाम कॉलोनी में डॉक्टर निहाल सिंह गंगवार के खिलाफ विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला तब सामने आया जब डॉक्टर ने पहले से सील की गई बिल्डिंग में दोबारा निर्माण शुरू कर दिया।
जानकारी के अनुसार, बीडीए ने 16 सितंबर को डॉक्टर द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया था। सील लगाए जाने के बाद भी डॉक्टर ने नियमों की अवहेलना की और निर्माण कार्य जारी रखा। बीडीए को शिकायत मिलने पर उसकी टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची। निरीक्षण में टीम ने पाया कि सील टूट चुकी है और बेसमेंट व भूतल का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि प्रथम तल का निर्माण कार्य भी जोर-शोर से चल रहा था।
बीडीए के अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी ने पुलिस को तहरीर में बताया कि डॉक्टर निहाल सिंह गंगवार के खिलाफ पहले ही कारण बताओ नोटिस और निर्माण रोक आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य को अंजाम दिया। साहनी ने पुलिस से अनुरोध किया कि इस मामले में उपयुक्त धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।
बीडीए की टीम ने मौके पर पुनः कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को दोबारा सील कर दिया। इसके बाद इज्जतनगर पुलिस ने डॉक्टर निहाल सिंह गंगवार के खिलाफ नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।
इस पूरे मामले ने इलाके में सुर्खियां बटोर दी हैं। स्थानीय लोग भी बीडीए की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में प्राधिकरण की सख्ती जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी और द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाने से रोका जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग