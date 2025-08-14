Patrika LogoSwitch to English

एक मकान के तीन बिल, करदाता परेशान, नगर निगम में सपा पार्षद ने किया हंगामा, जाने मामला

नगर निगम के टैक्स विभाग की लापरवाही एक ईमानदार करदाता पर भारी पड़ गई। राजेंद्र नगर के रहने वाले विपीन सक्सेना को बिना गलती के तीन-तीन बार संपत्ति कर का बिल भेज दिया गया।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 14, 2025

बरेली। नगर निगम के टैक्स विभाग की लापरवाही एक ईमानदार करदाता पर भारी पड़ गई। राजेंद्र नगर के रहने वाले विपीन सक्सेना को बिना गलती के तीन-तीन बार संपत्ति कर का बिल भेज दिया गया। इस ट्रिपल डिमांड बिल से परेशान करदाता पिछले एक साल से विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला।

गुरुवार को मामले ने तूल तब पकड़ा, जब समाजवादी पार्टी पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना सीधे मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय पहुंच गए और भीतर ही धरना शुरू कर दिया। पार्षद ने आरोप लगाया कि नगर निगम का टैक्स विभाग मनमानी पर उतारू है और ईमानदार करदाताओं को परेशान करना इसकी आदत बन गई है।

गौरव सक्सेना ने गुस्से में कहा बिना गलती के तीन गुना टैक्स थोपना सीधा अन्याय है। टैक्स विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही का नामोनिशान नहीं है। धरने के दौरान उन्होंने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तुरंत बिल सुधारने की मांग रखी। उधर, सीटीओ पी.के. द्विवेदी ने पार्षद को भरोसा दिलाया कि मामले का निपटारा जल्द किया जाएगा।

14 Aug 2025 08:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एक मकान के तीन बिल, करदाता परेशान, नगर निगम में सपा पार्षद ने किया हंगामा, जाने मामला

