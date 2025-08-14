एक मकान के तीन बिल, करदाता परेशान, नगर निगम में सपा पार्षद ने किया हंगामा, जाने मामला

गौरव सक्सेना ने गुस्से में कहा बिना गलती के तीन गुना टैक्स थोपना सीधा अन्याय है। टैक्स विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही का नामोनिशान नहीं है। धरने के दौरान उन्होंने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तुरंत बिल सुधारने की मांग रखी। उधर, सीटीओ पी.के. द्विवेदी ने पार्षद को भरोसा दिलाया कि मामले का निपटारा जल्द किया जाएगा।