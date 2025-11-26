तीन सिपाही निलंबित, दस चौकी इंचार्ज को चेतावनी, अनुशासनहीनता और लापरवाही पर एसएसपी ने की कड़ी कार्रवाई

बरेली। ड्यूटी से गायब रहने और कार्य में लापरवाही बरतने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करा दी है, जबकि दस चौकी प्रभारियों को खराब कार्यप्रदर्शन पर कड़ी चेतावनी दी गई है। एसएसपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों से अपेक्षा है कि वे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा।
एसएसपी कार्यालय के अनुसार निलंबित किए गए तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनहीनता और लगातार अनुपस्थिति की शिकायतें थीं। तीनों मामलों में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच आदेशित कर दी गई है।
कांस्टेबल राकेश कुमार
— तैनाती: रिजर्व पुलिस लाइन
— ड्यूटी: 22 अक्टूबर को गेट नंबर-1 की सुरक्षा
— आरोप: समय से उपस्थित न होना और बिना अनुमति अनुपस्थित रहना
— कार्रवाई: निलंबन
कांस्टेबल योगेश कुमार
— ड्यूटी: यूको बैंक सुरक्षा (11 अक्टूबर)
— आरोप: निरीक्षण में अनुपस्थित और बाद में लगातार बिना सूचना अनुपस्थित
— कार्रवाई: निलंबन
आरक्षी अनिल कुमार (थाना क्योलड़िया)
— 24 अगस्त को 7 दिन का अवकाश लेकर गए
— अब तक ज्वाइन नहीं किया
— कार्रवाई: निलंबन
थानों और चौकियों के निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर कार्य में सुस्ती और जनता की शिकायतों के निस्तारण में विलंब पाया गया। इस पर एसएसपी ने निम्न चौकी प्रभारी को कड़ी चेतावनी जारी की—
सतीश कुमार (कर्मचारी नगर)
गौरव अत्री (स्टेशन रोड)
जयसिंह (कुण्डरा)
जसवीर सिंह (फरीदपुर)
अजय सिंह (रामगंगा नगर)
सतेंद्र कुमार (सैथल)
रोहित कुमार (धौरेरा)
शिवम कुमार (बिहारीपुर)
वैभव गुप्ता (रिठौरा)
पूजा गोस्वामी (नवाबपुरा)
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि भ्रष्टाचार, मनमानी और जनता से दुर्व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं बरते, अन्यथा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से काम करेगा वह सम्मान पाएगा, और जो लापरवाही करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।”
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग