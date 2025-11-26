तीन सिपाही निलंबित, दस चौकी इंचार्ज को चेतावनी, अनुशासनहीनता और लापरवाही पर एसएसपी ने की कड़ी कार्रवाई

बरेली। ड्यूटी से गायब रहने और कार्य में लापरवाही बरतने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करा दी है, जबकि दस चौकी प्रभारियों को खराब कार्यप्रदर्शन पर कड़ी चेतावनी दी गई है। एसएसपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों से अपेक्षा है कि वे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा।