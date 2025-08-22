बांग्लादेश की तीनों बहनें गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज़ों से बनाए थे तीन भारतीय पासपोर्ट, जानिए पूरा मामला

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मौलानगर की रहने का दावा करने वाली मुनारा बी पत्नी स्व. मोहम्मद यासीन उर्फ कल्लू असल में बांग्लादेश के जिला जेस्सोर, खुलना की मूल निवासी है। भारत में घुसने के बाद उसने सबसे पहले 2011 में पासपोर्ट बनवाया, फिर 2012 में अपनी ही बहन के नाम पर दूसरा पासपोर्ट निकलवा लिया। इस पासपोर्ट पर फोटो खुद की लगवाई, लेकिन नाम और पति का नाम बहन सायरा बानो का लिखा गया।