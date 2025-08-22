बांग्लादेश की तीनों बहनें गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज़ों से बनाए थे तीन भारतीय पासपोर्ट, जानिए पूरा मामला

बरेली। प्रेमनगर पुलिस ने शुक्रवार को सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक बांग्लादेशी महिला और उसकी दो बहनों को दबोच लिया। तीनों लंबे वक्त से भारत में फर्जी पहचान के सहारे रह रही थीं। मुख्य आरोपी मुनारा बी ने तो गजब खेल करते हुए तीन-तीन भारतीय पासपोर्ट बनवा लिए और उन्हीं पर सालों तक विदेश यात्राएं करती रही।
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मौलानगर की रहने का दावा करने वाली मुनारा बी पत्नी स्व. मोहम्मद यासीन उर्फ कल्लू असल में बांग्लादेश के जिला जेस्सोर, खुलना की मूल निवासी है। भारत में घुसने के बाद उसने सबसे पहले 2011 में पासपोर्ट बनवाया, फिर 2012 में अपनी ही बहन के नाम पर दूसरा पासपोर्ट निकलवा लिया। इस पासपोर्ट पर फोटो खुद की लगवाई, लेकिन नाम और पति का नाम बहन सायरा बानो का लिखा गया।
यही नहीं, इस पासपोर्ट पर उसने कई बार बांग्लादेश, दुबई और दूसरे देशों की यात्राएं कीं। पासपोर्ट की अवधि खत्म होने पर उसने फिर चालाकी दिखाते हुए कुवैत में भारतीय दूतावास से तीसरा पासपोर्ट बनवा लिया। गिरफ्तार की गई मुनारा बी की दोनों बहनें सायरा बानो पत्नी ताजउद्दीन, निवासी हाफिजगंज, बरेली और तसलीमा पत्नी शमशाद, निवासी हाफिजगंज, बरेली भी उसी की तरह फर्जी पहचान बनाकर भारत में रह रही थीं।
दरोगा वीरेश भारद्वाज की तहरीर पर पुलिस ने तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज़ बनाने, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस को शक है कि तीनों अकेले नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। अब पुलिस इनके संपर्कों और मददगारों की तलाश कर रही है।