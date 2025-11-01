बाजार जाने के बहाने घर से निकलीं तीन किशोरियां लापता, एक बरामद, दो की तलाश में पुलिस हिमाचल और रुद्रपुर रवाना

बरेली। बारादरी क्षेत्र में तीन किशोरियां अचानक लापता हो गईं। परिजन यह सोचकर हैरान रह गए कि बेटियां तो महज बाजार में कपड़े खरीदने जा रही थीं, लेकिन शाम तक लौटकर नहीं आईं। परिवार ने पहले खुद तलाश की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो थाने का रुख किया। अब पुलिस ने एक किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि बाकी दो की तलाश के लिए टीमें अलग-अलग राज्यों में भेजी गई हैं।