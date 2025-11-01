बाजार जाने के बहाने घर से निकलीं तीन किशोरियां लापता, एक बरामद, दो की तलाश में पुलिस हिमाचल और रुद्रपुर रवाना

बरेली। बारादरी क्षेत्र में तीन किशोरियां अचानक लापता हो गईं। परिजन यह सोचकर हैरान रह गए कि बेटियां तो महज बाजार में कपड़े खरीदने जा रही थीं, लेकिन शाम तक लौटकर नहीं आईं। परिवार ने पहले खुद तलाश की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो थाने का रुख किया। अब पुलिस ने एक किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि बाकी दो की तलाश के लिए टीमें अलग-अलग राज्यों में भेजी गई हैं।
जानकारी के मुताबिक, घटना बुधवार की दोपहर की है। तीनों किशोरियां अपने घर से यह कहकर निकलीं कि वे बाजार में कपड़े लेने जा रही हैं। देर रात तक जब वे वापस नहीं आईं, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। आस-पड़ोस में खोजबीन की गई, रिश्तेदारों से संपर्क साधा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अगले दिन गुरुवार को परिजन थाने बारादरी पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। आसपास के इलाकों और रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में तीनों लड़कियां एक साथ एक ऑटो में बैठकर सैटेलाइट बस अड्डे पहुंचती दिखीं, जहां से उन्होंने किसी बस में सवार होकर शहर छोड़ दिया। पुलिस ने जब यह जानकारी परिवारों को दी, तो घरों में मातम सा माहौल छा गया।
तीनों के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, जिससे उनका लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया। बावजूद इसके पुलिस टीमों ने लगातार सुराग जुटाने का प्रयास जारी रखा। आखिरकार शनिवार को एक किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर बाकी दो लड़कियों के संभावित ठिकानों का भी पता चल गया है।
बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि एक लड़की का लोकेशन पहले अमरोहा और फिर हिमाचल प्रदेश में उसके परिचित युवक के साथ मिला है। वहीं, दूसरी का लोकेशन पहले नरियावल और फिर रुद्रपुर के आसपास पाया गया। दोनों स्थानों के लिए पुलिस की विशेष टीमें रवाना कर दी गई हैं, जल्द ही दोनों को भी सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा।
