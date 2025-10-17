दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम, एडीजी और एसएसपी ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च

बरेली। दीपावली और धनतेरस पर शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गुरुवार को एडीजी ज़ोन रमित शर्मा खुद सड़कों पर उतरे और पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला।
मार्च की अगुवाई एडीजी रमित शर्मा ने की, उनके साथ एसएसपी अनुराग आर्य, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम, सीओ सिटी मानुष पारीक और कोतवाली प्रभारी अमित पांडे मौजूद रहे। पुलिस और पीएसी के सैकड़ों जवानों के साथ यह फ्लैग मार्च मुख्य बाजारों, संवेदनशील इलाकों और भीड़भाड़ वाले रास्तों से होकर गुज़रा।
अधिकारियों ने दुकानदारों और लोगों से बातचीत कर त्योहार को शांति और सौहार्द के माहौल में मनाने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या शरारत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
एडीजी ने बताया कि दीपावली के दौरान बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हर थाने को अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि शहर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है।
पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भी विशेष इंतज़ाम किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोगों के सहयोग से शहर में त्योहार शांति और सुरक्षित माहौल में मनाया जाएगा।
