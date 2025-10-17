दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम, एडीजी और एसएसपी ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च

मार्च की अगुवाई एडीजी रमित शर्मा ने की, उनके साथ एसएसपी अनुराग आर्य, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम, सीओ सिटी मानुष पारीक और कोतवाली प्रभारी अमित पांडे मौजूद रहे। पुलिस और पीएसी के सैकड़ों जवानों के साथ यह फ्लैग मार्च मुख्य बाजारों, संवेदनशील इलाकों और भीड़भाड़ वाले रास्तों से होकर गुज़रा।