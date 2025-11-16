Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

संकेत भाषा में प्रशिक्षित हुई ट्रैफिक पुलिस, मूक-बधिरों के वाहनों पर लगाए गए पहचान स्टीकर, अब सड़क पर पुलिसकर्मी ऐसे करेंगे मदद

पुलिस लाइन स्थित रवींद्रालय सभागार में एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन और एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के मार्गदर्शन में सीओ ट्रैफिक अंजनी कुमार तिवारी की उपस्थिति में यातायात पुलिस एवं मूक-बधिर संघ, बरेली मंडल की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 16, 2025

बरेली। यातायात व्यवस्था को संवेदनशील और सबके लिए सुगम बनाने की दिशा में बरेली पुलिस ने रविवार को एक सराहनीय पहल की। पुलिस लाइन स्थित रवींद्रालय सभागार में एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन और एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के मार्गदर्शन में सीओ ट्रैफिक अंजनी कुमार तिवारी की उपस्थिति में यातायात पुलिस एवं मूक-बधिर संघ, बरेली मंडल की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह था कि पुलिसकर्मी मूक-बधिर व्यक्तियों को बेहतर तरीके से समझ सकें और सड़क पर किसी भी स्थिति में उनकी मदद कर सकें। इसके लिए संघ के प्रतिनिधियों ने यातायात पुलिस कर्मियों को विशेष संकेत भाषा के माध्यम से यह सिखाया कि मूक-बधिर लोग सड़क पर संवाद कैसे करते हैं। पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक उदाहरणों के जरिए बताया गया कि इमरजेंसी, दिशा-निर्देश, पहचान और सहायता से जुड़े संकेत कैसे पहचाने जाएं।

कार्यशाला के दौरान ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सक्रियता से भाग लिया। कई पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही संकेत भाषा सीखने का अभ्यास किया। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रशिक्षण से पुलिसकर्मी न सिर्फ अपनी ड्यूटी को अधिक मानवीय तरीके से निभा सकेंगे, बल्कि सड़क पर आने वाले मूक-बधिर लोगों को भी समय रहते उचित सहयोग मिल सकेगा।

मूक-बधिर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अक्सर सड़क पर संवाद की कमी के कारण दुर्घटना या विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा संकेत भाषा की जानकारी रखना अत्यंत लाभदायक साबित होगा।

कार्यक्रम के दौरान मूक-बधिर व्यक्तियों की गाड़ियों पर विशेष पहचान स्टीकर भी लगाए गए, ताकि ट्रैफिक रोकने या चेकिंग के दौरान पुलिस उन्हें तुरंत पहचान सके और उचित सहयोग दे सके। आयोजकों ने इसे मानवीय पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम बताया और आगे भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रखने की आवश्यकता जताई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 03:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / संकेत भाषा में प्रशिक्षित हुई ट्रैफिक पुलिस, मूक-बधिरों के वाहनों पर लगाए गए पहचान स्टीकर, अब सड़क पर पुलिसकर्मी ऐसे करेंगे मदद

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमर ज्योति फाइनेंस ठगी कांड: निदेशक भाइयों संग भांजा भी फरार, दर्जनों निवेशकों ने कोतवाली पर किया हंगामा, जानें क्यों

बरेली

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र न बनाने पर नगर निगम कर्मचारी से मारपीट, हिस्ट्रीशीटर समेत कई पर मुकदमा दर्ज

बरेली

अधूरा नाला छोड़ भागा ठेकेदार, निगम ने एफडीआर जब्त कर ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति भेजी

बरेली

आगरा से बरेली तक फर्जी दवा नेटवर्क का पर्दाफाश, तीन फार्मा एजेंसियों के लाइसेंस सस्पेंड, एक पर मुकदमा दर्ज

बरेली

बरेली में 17 हजार किसानों से 1.06 लाख एमटी धान की खरीद, 24,536 लाख का हो चुका भुगतान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.