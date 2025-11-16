संकेत भाषा में प्रशिक्षित हुई ट्रैफिक पुलिस, मूक-बधिरों के वाहनों पर लगाए गए पहचान स्टीकर, अब सड़क पर पुलिसकर्मी ऐसे करेंगे मदद

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह था कि पुलिसकर्मी मूक-बधिर व्यक्तियों को बेहतर तरीके से समझ सकें और सड़क पर किसी भी स्थिति में उनकी मदद कर सकें। इसके लिए संघ के प्रतिनिधियों ने यातायात पुलिस कर्मियों को विशेष संकेत भाषा के माध्यम से यह सिखाया कि मूक-बधिर लोग सड़क पर संवाद कैसे करते हैं। पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक उदाहरणों के जरिए बताया गया कि इमरजेंसी, दिशा-निर्देश, पहचान और सहायता से जुड़े संकेत कैसे पहचाने जाएं।