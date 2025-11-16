ट्रेनों की लेटलतीफी ने बिगाड़ा यात्रियों का सफर, रेलवे एक्स पर फूटा गुस्सा, छोटे ब्लॉक, बड़ी मुसीबत: बरेली जंक्शन का हुआ ये हाल

04015 आनंद विहार स्पेशल 8 घंटे लेट होकर रात 9 बजे पहुंची।

03312 धनबाद स्पेशल 4.30 घंटे देरी से आई।

04608 छपरा स्पेशल 6 घंटे विलंब से चल रही है, रात 1 बजे तक आने की उम्मीद।

नियमित ट्रेनों में फरक्का एक्सप्रेस (14004) और गोरखपुर जनसाधारण एक्सप्रेस (22424) 4-4 घंटे देरी से आईं।

12369 कुंभ सुपरफास्ट तो रिकॉर्ड बनाती दिखी—सुबह 11:06 बजे आनी थी, पर आई शाम 17:36 बजे, यानी 6.30 घंटे लेट।