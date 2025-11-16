ट्रेनों की लेटलतीफी ने बिगाड़ा यात्रियों का सफर, रेलवे एक्स पर फूटा गुस्सा, छोटे ब्लॉक, बड़ी मुसीबत: बरेली जंक्शन का हुआ ये हाल

बरेली। रविवार को बरेली जंक्शन यात्रियों की परीक्षास्थली बन गया। छोटे-छोटे ब्लॉक और रेलवे की सुस्त कार्यशैली ने यात्रियों की दिनचर्या से लेकर रात की नींद तक छीन ली। सुबह से लेकर रात तक ट्रेनों का समय बिगड़ा रहा और प्लेटफॉर्म यात्रियों की नाराज़गी से गूंजता रहा।
ट्रेनों की देरी का आलम यह रहा कि कई यात्री घंटों तक प्लेटफॉर्म पर फंसे रहे। बच्चे, बुजुर्ग, महिला यात्री परेशान, पर रेलवे प्रशासन के पास कोई ठोस जवाब नहीं। यात्रियों ने रेलवे एक्स पर भी ट्रेन की बदहाली की शिकायते दर्ज कर अपना गुस्सा जाहिर किया।
04015 आनंद विहार स्पेशल 8 घंटे लेट होकर रात 9 बजे पहुंची।
03312 धनबाद स्पेशल 4.30 घंटे देरी से आई।
04608 छपरा स्पेशल 6 घंटे विलंब से चल रही है, रात 1 बजे तक आने की उम्मीद।
नियमित ट्रेनों में फरक्का एक्सप्रेस (14004) और गोरखपुर जनसाधारण एक्सप्रेस (22424) 4-4 घंटे देरी से आईं।
12369 कुंभ सुपरफास्ट तो रिकॉर्ड बनाती दिखी—सुबह 11:06 बजे आनी थी, पर आई शाम 17:36 बजे, यानी 6.30 घंटे लेट।
ट्रेनों की लेटलतीफी से परेशान यात्रियों ने रात तक 89 टिकट कैंसिल कराए। कई लोग नौकरी, इंटरव्यू, परीक्षाओं और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए देर से पहुंचने का दर्द रेलवे के सुस्त रवैये पर मढ़ते दिखे। यात्रियों का सीधा आरोप है कि रेलवे ट्रैक ब्लॉक और मेंटेनेंस का शेड्यूल बिना सूचना के लागू कर देता है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग