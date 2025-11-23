Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

टेस्टिंग की चूक से जला ट्रांसफॉर्मर: मध्यांचल में दो अभियंता निलंबित, पश्चिमांचल में हुई नई पोस्टिंग

पावर कॉरपोरेशन में जिम्मेदारियों की अनदेखी महंगी पड़ गई। चेयरमैन आशीष गोयल ने जहां कुछ अधिशासी अभियंताओं को पदोन्नत कर अधीक्षण अभियंता बनाया है, वहीं गंभीर लापरवाही सामने आने पर दो अधिशासी अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 23, 2025

बरेली। पावर कॉरपोरेशन में जिम्मेदारियों की अनदेखी महंगी पड़ गई। चेयरमैन आशीष गोयल ने जहां कुछ अधिशासी अभियंताओं को पदोन्नत कर अधीक्षण अभियंता बनाया है, वहीं गंभीर लापरवाही सामने आने पर दो अधिशासी अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। बरेली में तैनात अधिशासी अभियंता सत्येंद्र कुमार चौहान का प्रमोशन हुआ है। उन्हें अधीक्षण अभियंता बनाकर पश्चिमांचल में तैनाती दी गई है।

उधर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबन्ध निदेशक रिया केजरीवाल ने पीलीभीत में तैनात अधिशासी अभियंता पंकज भारती (वितरण) और चंद्रभान (परीक्षण) को कठोर कदम उठाते हुए निलंबित कर दिया। आरोप है कि 1 नवंबर की सुबह करीब 3:15 बजे 132 केवी पीलीभीत यार्ड में लगा 8 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर आग लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मामला गंभीर माना गया क्योंकि यह हादसा रोकने के पर्याप्त तकनीकी उपाय उपलब्ध थे, पर समय पर क्रियान्वयन नहीं हुआ।

मुख्य अभियंता बरेली जोन-2 राघवेंद्र ने बताया कि 33/11 केवी उपकेंद्र रूद्रपुर कृपा की 11 केवी इनकमिंग वीसीबी में विस्फोट के बाद केबल फाल्ट हुआ था। इसके मात्र 6 मिलीसेकंड बाद 33 केवी ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए था। लेकिन नियमित टेस्टिंग न होने और ब्रेकर के समय पर न ट्रिप करने से केबल ज्वाइंट में फ्लैशओवर हो गया। नीचे गिरे तेल में आग फैलने से पूरा ट्रांसफॉर्मर जल उठा।

जांच में साफ हुआ कि ट्रांसफॉर्मर रखरखाव और ब्रेकर टेस्टिंग की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंताओं की थी, लेकिन न तो उन्होंने समय से टेस्टिंग कराई और न ही पारेषण विभाग से समन्वय। प्रथमदृष्ट्या दोषी पाए जाने पर दोनों को निलंबित कर अयोध्या क्षेत्र से संबद्ध किया गया है। अभी नई तैनाती तय नहीं हुई है। इस प्रकरण में उपखंड अधिकारी हरि ओम एवं अवर अभियंता जयपाल सिंह पर भी अलग से सख्त विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 07:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / टेस्टिंग की चूक से जला ट्रांसफॉर्मर: मध्यांचल में दो अभियंता निलंबित, पश्चिमांचल में हुई नई पोस्टिंग

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रसूख नहीं बचा सका इमारत… 6 घंटे की मुहिम में भराभराकर गिरा तीन मंजिला अवैध शोरूम, अब इसकी बारी

बरेली

बरेली की मंडी में खत्म हो गया जिंदगी का आखिरी सफर, नेपाल जाने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर इंतजार करती रह गई बेटी

बरेली

अमन आत्महत्या कांड: रिश्ते टूटने के बाद रुपये और मकान की डिमांड कर रही थी काजल, पांच पर एफआईआर

बरेली

नैनीताल हाईवे पर चीख-पुकार: नींद की झपकी आने से बरातियों से भरी बस पलटी, पिकअप भी ट्राली में घुसी, दर्जनों घायल

बरेली

आसमान फटा या कुछ और? ईंट भट्ठे पर गिरी रहस्यमयी बर्फ की सिल्ली, मजदूरों में मची भगदड़, फिर हुआ ये

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.