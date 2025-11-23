टेस्टिंग की चूक से जला ट्रांसफॉर्मर: मध्यांचल में दो अभियंता निलंबित, पश्चिमांचल में हुई नई पोस्टिंग

उधर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबन्ध निदेशक रिया केजरीवाल ने पीलीभीत में तैनात अधिशासी अभियंता पंकज भारती (वितरण) और चंद्रभान (परीक्षण) को कठोर कदम उठाते हुए निलंबित कर दिया। आरोप है कि 1 नवंबर की सुबह करीब 3:15 बजे 132 केवी पीलीभीत यार्ड में लगा 8 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर आग लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मामला गंभीर माना गया क्योंकि यह हादसा रोकने के पर्याप्त तकनीकी उपाय उपलब्ध थे, पर समय पर क्रियान्वयन नहीं हुआ।