कर्ज और सूदखोर की धमकियों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, खंडहर मकान में मिला शव, जाने मामला

बरेली। कर्ज और सूदखोरी के शिकंजे में फंसे एक युवक की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। सुभाषनगर क्षेत्र के करगैना गैटिया निवासी विजय का शव सोमवार सुबह मिलक रौधी गांव के पास शिव मंगलम कॉलोनी के खंडहर मकान में फंदे से लटका मिला। परिवार का आरोप है कि लगातार धमकियों और मारपीट से तंग आकर विजय ने खुद को फांसी लगाई, वहीं कुछ लोग हत्या की आशंका भी जता रहे हैं।