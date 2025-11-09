टीटीई ने दिखाई इंसानियत और ईमानदारी, ट्रेन में मिला महिला का खोया पर्स लौटाया

बरेली। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल में तैनात मुख्य चल टिकट इंस्पेक्टर सुशील कुमार सिंह ने यात्रियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी का उदाहरण पेश किया। उन्होंने टनकपुर जाने वाली 15091 एक्सप्रेस में एक महिला का भूलाया हुआ पर्स सुरक्षित लौटाकर यात्रियों का दिल जीत लिया।
जानकारी के मुताबिक, ट्रेन दिल्ली से प्रस्थान करते समय टीटीई सुशील कुमार सिंह ने कोच ए1 की सीट नंबर 05 पर एक लैदर का पर्स पड़ा देखा। यात्रियों से पूछताछ करने पर कोई भी इसे पहचानने के लिए आगे नहीं आया। पर्स खोलने पर उसमें नगदी, ज्वैलरी और मोबाइल नंबर मिला। फौरन संपर्क करने पर यात्री नायाब हुसैन ने बताया कि वे अपनी पत्नी अफरोज और बेटे निजाम के साथ दिल्ली से बरेली तक यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में कोच बदलते समय उनकी 60 वर्षीय पत्नी पर्स भूल गई थी।
टीटीई सुशील कुमार सिंह ने धैर्यपूर्वक पर्स को यात्रियों तक सुरक्षित पहुंचाया। बैग में मौजूद सामान, नगदी और ज्वैलरी यात्रियों को पूरी तरह सुरक्षित मिले। यात्रियों और उनके परिजनों ने टीटीई की ईमानदारी और मानवता की खुले दिल से सराहना की। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह घटना रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी और यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता का बेहतरीन उदाहरण है।
