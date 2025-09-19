दिल्ली में पेट्रोल पंप से दबोचे गए दोनों फरार शूटर, एसटीएफ दो का पहले ही कर चुकी है एनकाउंटर

बरेली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है। दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने बागपत के रहने वाले दो शूटर नकुल और विजय को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर बरेली के एडीजी जोन रमित शर्मा ने एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।
जानकारी के मुताबिक, दोनों शूटरों ने 11 सितंबर की सुबह दिशा पाटनी के घर के पास हवाई फायरिंग की थी। दिलचस्प बात यह रही कि इस घटना का पता पाटनी परिवार को भी नहीं चला। अगले दिन जब एक पड़ोसी को कारतूस का खोखा मिला, तभी रात को सुनाई दिए धमाके की चर्चा शुरू हुई। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े इन दोनों शूटरों का मकसद केवल गैंग की मौजूदगी का अहसास कराना था।
इसके बाद 12 सितंबर को रविंद्र और अरुण नाम के मुख्य शूटरों ने दोबारा फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इन दोनों को यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने 17 सितंबर को गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।
अब तक इस केस में कुल छह शूटर सामने आ चुके हैं—दो नाबालिगों को 19 सितंबर को दिल्ली से पकड़ा गया, दो को एनकाउंटर में मार गिराया गया और अब नकुल व विजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार शूटरों से हथियार बरामद हुए हैं और उन पर आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि दिल्ली पुलिस से संपर्क कर बी वारंट लिया जाएगा और आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के बाकी नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश होगी।