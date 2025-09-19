दिल्ली में पेट्रोल पंप से दबोचे गए दोनों फरार शूटर, एसटीएफ दो का पहले ही कर चुकी है एनकाउंटर

जानकारी के मुताबिक, दोनों शूटरों ने 11 सितंबर की सुबह दिशा पाटनी के घर के पास हवाई फायरिंग की थी। दिलचस्प बात यह रही कि इस घटना का पता पाटनी परिवार को भी नहीं चला। अगले दिन जब एक पड़ोसी को कारतूस का खोखा मिला, तभी रात को सुनाई दिए धमाके की चर्चा शुरू हुई। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े इन दोनों शूटरों का मकसद केवल गैंग की मौजूदगी का अहसास कराना था।