बरेली

ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार, बरेली के दो कपड़ा व्यापारियों की मौत, दो घायल, जाने कैसे हुआ हादसा

गजरौला के पास हाईवे पर बने अवैध कट के कारण बड़ा हादसा हो गया। चीनी मिल के उपकरण लदे ट्रक में पीछे से कार के घुस जाने से बरेली निवासी दो युवा कपड़ा व्यापारियों सलमान और जाहिद की मौत हो गई, जबकि कार चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 31, 2025

मृतक सलमान और जाहिद (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। गजरौला के पास हाईवे पर बने अवैध कट के कारण बड़ा हादसा हो गया। चीनी मिल के उपकरण लदे ट्रक में पीछे से कार के घुस जाने से बरेली निवासी दो युवा कपड़ा व्यापारियों सलमान और जाहिद की मौत हो गई, जबकि कार चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे गजरौला नगर से तीन किमी आगे मुरादाबाद की दिशा में हुआ। जानकारी के अनुसार बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के तिलियापुर निवासी कपड़ा व्यापारी सलमान, जाहिद और आसिफ खां बीते गुरुवार को हरियाणा कपड़ा खरीदने गए थे और देर रात वापस लौट रहे थे। कार को अनीस चला रहा था।

उधर, पंजाब के रोपड़ निवासी एक ट्रक चालक चीनी मिल के बायलर के उपकरण लेकर चंदौसी की तरफ जा रहा था। बताया गया कि पेट्रोल पंप के सामने बने अवैध कट से ट्रक हाईवे पार कर रहा था, तभी दिल्ली की ओर से आ रही कार तेज रफ्तार में ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे में सलमान और जाहिद की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक अनीस और आसिफ गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सलमान और जाहिद को मृत घोषित कर दिया। अनीस और आसिफ को प्राथमिक उपचार के बाद डिडौली कोतवाली क्षेत्र के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने ट्रक एवं कार को कब्जे में लेकर ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। पेट्रोल पंप कर्मियों से भी हादसे की जानकारी ली गई। सीएचसी प्रभारी डॉ. योगेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों मृतक बरेली के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

31 Oct 2025 02:25 pm

