ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार, बरेली के दो कपड़ा व्यापारियों की मौत, दो घायल, जाने कैसे हुआ हादसा

उधर, पंजाब के रोपड़ निवासी एक ट्रक चालक चीनी मिल के बायलर के उपकरण लेकर चंदौसी की तरफ जा रहा था। बताया गया कि पेट्रोल पंप के सामने बने अवैध कट से ट्रक हाईवे पार कर रहा था, तभी दिल्ली की ओर से आ रही कार तेज रफ्तार में ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।