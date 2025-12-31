न्यू ईयर की खुशियां मनाने से पहले थम गईं दो दोस्तों की सांसें, नैनीताल जाते समय ट्रॉली से टकराई बाइक, मौके पर मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार सामान्य थी और दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे, इसके बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई सीधी टक्कर ने सब कुछ खत्म कर दिया। टक्कर के बाद बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवकों के सीने में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद नैनीताल हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।