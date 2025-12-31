31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

न्यू ईयर की खुशियां मनाने से पहले थम गईं दो दोस्तों की सांसें, नैनीताल जाते समय ट्रॉली से टकराई बाइक, मौके पर मौत

न्यू ईयर की खुशियां मनाने निकले दो जिगरी दोस्तों की जिंदगी रास्ते में ही खत्म हो गई। बहेड़ी थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर मुंडिया टोल प्लाजा से पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 31, 2025

मृतकों के फाइल फोटो

बरेली। नए साल की खुशियां मनाने निकले दो युवकों की जिंदगी नैनीताल हाईवे पर हमेशा के लिए थम गई। बहेड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मुंडिया टोल प्लाजा से पहले हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से उनकी बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान बहेड़ी के मोहल्ला गोदाम निवासी मोहम्मद सैफ (20 वर्ष) पुत्र सलीम और मोहम्मद महताब (23 वर्ष) पुत्र लईक अहमद के रूप में हुई है। दोनों युवक बाइक से नैनीताल नए साल का जश्न मनाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही काल ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया।

हेलमेट भी नहीं बचा सका जान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार सामान्य थी और दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे, इसके बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई सीधी टक्कर ने सब कुछ खत्म कर दिया। टक्कर के बाद बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवकों के सीने में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद नैनीताल हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मोहल्ले में पसरा मातम, परिवार में कोहराम

इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही मोहल्ला गोदाम पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। घरों में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों का कहना है कि दोनों युवक खुशी-खुशी नए साल का जश्न मनाने निकले थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली की भूमिका, हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था और टक्कर के हालात की पड़ताल की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

accident

accident death

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 03:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / न्यू ईयर की खुशियां मनाने से पहले थम गईं दो दोस्तों की सांसें, नैनीताल जाते समय ट्रॉली से टकराई बाइक, मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कबाड़े की दुकान की आड़ में चल रहा था अफीम का धंधा, 35 लाख की खेप के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पंजाब तक फैला नेटवर्क

बरेली

न्यू ईयर के जश्न के बाद अब पूजा पर फतवा, बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा की महाकाल यात्रा पर मौलाना ने जताया ऐतराज

बरेली

न्यू ईयर नाइट पर बरेली क्लब बनेगा सेलीब्रेशन हॉटस्पॉट, यो-यो हनी सिंह के हिट्स पर थिरकेंगे मेहमान

बरेली

कैफे में बर्थडे पार्टी: युवती के दोस्तों के साथ मारपीट, पीड़िता बोली – क्या धर्म पूछ कर होगी दोस्ती?

बरेली बर्थडे पार्टी में हंगामा (फोटो सोर्स- 'X' बरेली पुलिस)
बरेली

स्मार्ट सिटी में बड़ी कार्रवाई, संजय सरोवर का ठेका रद्द, शर्तें तोड़ने पर एजेंसी बाहर, नया टेंडर होगा जारी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.