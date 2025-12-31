न्यू ईयर की खुशियां मनाने से पहले थम गईं दो दोस्तों की सांसें, नैनीताल जाते समय ट्रॉली से टकराई बाइक, मौके पर मौत

मृतकों के फाइल फोटो
बरेली। नए साल की खुशियां मनाने निकले दो युवकों की जिंदगी नैनीताल हाईवे पर हमेशा के लिए थम गई। बहेड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मुंडिया टोल प्लाजा से पहले हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से उनकी बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
मृतकों की पहचान बहेड़ी के मोहल्ला गोदाम निवासी मोहम्मद सैफ (20 वर्ष) पुत्र सलीम और मोहम्मद महताब (23 वर्ष) पुत्र लईक अहमद के रूप में हुई है। दोनों युवक बाइक से नैनीताल नए साल का जश्न मनाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही काल ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार सामान्य थी और दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे, इसके बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई सीधी टक्कर ने सब कुछ खत्म कर दिया। टक्कर के बाद बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवकों के सीने में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद नैनीताल हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही मोहल्ला गोदाम पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। घरों में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों का कहना है कि दोनों युवक खुशी-खुशी नए साल का जश्न मनाने निकले थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली की भूमिका, हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था और टक्कर के हालात की पड़ताल की जा रही है।
