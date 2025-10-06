रामगंगा में नहाने गईं दो छात्राएं गहरे पानी में बहीं, एक की मौत, दूसरी की तलाश जारी

जानकारी के मुताबिक, फरीदपुर क्षेत्र के सितारगंज गांव की करीब दस किशोरियां सोमवार सुबह शरद पूर्णिमा के मौके पर ऑटो से रामगंगा नदी के खल्लपुर घाट पहुंची थीं। सभी नदी में स्नान कर रही थीं कि इसी दौरान 17 वर्षीय अनीता अचानक गहरे पानी में चली गई। उसे डूबता देख उसकी 17 वर्षीय सहेली पूनम ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में वह भी बह गई।