कल बरेली में दो राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री, शहर में नहीं आ सकेंगे भारी वाहन, एसपी ट्रैफिक ने जारी की एडवाइजरी

बरेली। गुरुवार को बरेली का दिन खास रहने वाला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कल शहर में रहेंगे। इसी के मद्देनजर शहर की यातायात पुलिस ने आम जनता और वाहन चालकों के लिए विशेष डायवर्जन योजना और एडवाइजरी जारी की है।
एसपी ट्रैफिक मो अकमल खान के मुताबिक, सुबह 7 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक परसाखेड़ा रोड नंबर-01, विलवा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा और बुखारा मोड़ से शहर की ओर कोई भी भारी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। सभी थाना प्रभारी को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
-बदांयू की ओर जाने वाले वाहन झुमका तिराहा से बड़े बाईपास होते हुए विल्वा, विलयधाम, नवदिया झादा, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी से दातागंज व देवचरा होते हुए भमौरा तक जा सकेंगे।
-नैनीताल-पीलीभीत रोड से आने वाले वाहन भी इसी मार्ग से बदांयू की ओर जा सकेंगे।
-लखनऊ जाने वाले वाहन बड़े बाईपास से झुमका, विल्वा, विलयधाम, फरीदपुर व फतेहगंज पूर्वी होकर निकलेंगे।
-लखनऊ से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन फरीदपुर और इन्वर्टिस तिराहा होते हुए बड़े बाईपास से शहर छोड़ सकेंगे।
-बदांयू की ओर से बरेली आने वाले वाहन भमौरा, देवचरा चौराहा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी और इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक पहुंच सकेंगे।
-बदांयू और लखनऊ की ओर से आने वाली रोडवेज बसें इन्वर्टिस तिराहे से सीधे सैटेलाइट बस स्टैंड तक जाएँगी।
-दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत रोड से आने वाली बसें झुमका, विल्वा, विलयधाम और इन्वर्टिस तिराहा होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड तक पहुंचेगी।
-पुराने रोडवेज बस स्टैंड से सभी बसों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
