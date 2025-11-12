कल बरेली में दो राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री, शहर में नहीं आ सकेंगे भारी वाहन, एसपी ट्रैफिक ने जारी की एडवाइजरी

-बदांयू की ओर जाने वाले वाहन झुमका तिराहा से बड़े बाईपास होते हुए विल्वा, विलयधाम, नवदिया झादा, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी से दातागंज व देवचरा होते हुए भमौरा तक जा सकेंगे।

-नैनीताल-पीलीभीत रोड से आने वाले वाहन भी इसी मार्ग से बदांयू की ओर जा सकेंगे।

-लखनऊ जाने वाले वाहन बड़े बाईपास से झुमका, विल्वा, विलयधाम, फरीदपुर व फतेहगंज पूर्वी होकर निकलेंगे।

-लखनऊ से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन फरीदपुर और इन्वर्टिस तिराहा होते हुए बड़े बाईपास से शहर छोड़ सकेंगे।

-बदांयू की ओर से बरेली आने वाले वाहन भमौरा, देवचरा चौराहा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी और इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक पहुंच सकेंगे।