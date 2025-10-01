मौलाना तौकीर के दो गुर्गों का पुलिस ने किया हाफ फ्राई, बवाल के दौरान की थी फायरिंग, सिपाही से छीनी थी एंटी राइट गन

दोनों गिरफ्तार आरोपी पुलिस के लिए नए नहीं हैं। इदरीश पर चोरी, डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट सहित 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इकबाल पर चोरी, डकैती और आर्म्स एक्ट के 17 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों बेहद शातिर अपराधी हैं और कई जिलों में वारदातें कर चुके हैं। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि 26 सितंबर को बरेली में दंगे के दौरान उन्होंने पुलिस पर हमला किया था। इसी दौरान एक सिपाही की एंटी राइट गन छीन ली और अपने तमंचों से फायरिंग भी की। पुलिस को चकमा देकर दोनों भाग निकले थे। घटना के बाद दोनों हथियार बेचने के इरादे से मीरगंज जा रहे थे, तभी मुठभेड़ में पकड़ लिए गए।