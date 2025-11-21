यूपी के इस जिले में फांसी लगाकर दो ने की आत्महत्या, एक का पत्नी से चल रहा था विवाद, दूसरे ने अकेलेपन में उठाया खौफनाक कदम

पहली घटना प्रजापति कॉलोनी की है। गुरुवार शाम करीब छह बजे 27 वर्षीय अमन पुत्र नवल किशोर ने अपने घर के कमरे में खिड़की के सरिए में कपड़ा बांधकर फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिजनों ने बताया कि वर्ष 2021 में अमन की शादी काजल पुत्री पूरनलाल से हुई थी। लंबे समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और पत्नी अलग रह रही थी। इसके बाद अमन ने वर्ष 2022 में मुस्कान पुत्री मुकेश निवासी माणिकचौक, अलीगढ़ से दूसरी शादी कर ली थी। परिजनों का कहना है कि पारिवारिक कलह से परेशान होकर अमन ने यह कदम उठाया। पुलिस के अनुसार परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।