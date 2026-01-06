6 जनवरी 2026,

मंगलवार

बरेली

विकास भवन के पीछे खंडहर से दबोचे गए दो जेबकतरे, मोबाइल और तमंचा बरामद, पूछताछ में कबूला ये सच

बारादरी क्षेत्र में जेबकटी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल फोन, नकदी और एक तमंचा बरामद हुआ है। पूछताछ में दोनों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों की जेब काटने की बात कबूल की है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 06, 2026

बरेली। बारादरी क्षेत्र में जेबकटी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल फोन, नकदी और एक तमंचा बरामद हुआ है। पूछताछ में दोनों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों की जेब काटने की बात कबूल की है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

बताया गया कि बारादरी थाने में तैनात दरोगा अखिलेश उपाध्याय पुलिस टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक लगातार जेबकटी कर रहे हैं और इस वक्त विकास भवन के पीछे खंडहर में बैठे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी और दोनों को पकड़ लिया।

पकड़े गए युवकों में एक ने अपना नाम सरफराज बताया, जो कांशीराम आवास कॉलोनी, सीबीगंज का रहने वाला है। उसकी तलाशी लेने पर दो मोबाइल फोन और चार मोबाइल के बिल बरामद हुए। दूसरे युवक ने अपना नाम हारिश बताया, जो आदिल खां चक महमूद, थाना बारादरी का निवासी है। हारिश के पास से कुछ रुपये, दो मोबाइल फोन और एक तमंचा व कारतूस मिले।

आरोपियों ने बताया कि वे भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर लोगों की जेब काटकर पर्स और मोबाइल फोन चोरी कर लेते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

