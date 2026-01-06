विकास भवन के पीछे खंडहर से दबोचे गए दो जेबकतरे, मोबाइल और तमंचा बरामद, पूछताछ में कबूला ये सच

पकड़े गए युवकों में एक ने अपना नाम सरफराज बताया, जो कांशीराम आवास कॉलोनी, सीबीगंज का रहने वाला है। उसकी तलाशी लेने पर दो मोबाइल फोन और चार मोबाइल के बिल बरामद हुए। दूसरे युवक ने अपना नाम हारिश बताया, जो आदिल खां चक महमूद, थाना बारादरी का निवासी है। हारिश के पास से कुछ रुपये, दो मोबाइल फोन और एक तमंचा व कारतूस मिले।