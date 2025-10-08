दीपावली पर घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गईं दो बहनें ढांग में दबीं, एक की मौत, दूसरी गंभीर

लेकिन तब तक प्रियंका की सांसें थम चुकी थीं। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल शिवानी को बरेली रेफर किया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। प्रियंका की मौत से परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। गांव में भी घटना की खबर फैलते ही मातम पसर गया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने पोस्टमॉर्टम से इंकार करते हुए प्रियंका का अंतिम संस्कार कर दिया।