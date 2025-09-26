UP Police : इंस्पेक्टर की वर्दी उतारने और हाथ काटने की धमकी में आईएमसी नेता डॉक्टर नफीस के साथ मोइन का नाम भी मुकदमे में शामिल

अब पुलिस जांच में सामने आया है कि वीडियो में डॉ. नफीस के साथ मोइन खान भी नजर आ रहे थे। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि मोइन भी उस दिन मौके पर मौजूद थे, इसलिए उन्हें भी मुकदमे में शामिल किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच में और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।