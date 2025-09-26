UP Police : इंस्पेक्टर की वर्दी उतारने और हाथ काटने की धमकी में आईएमसी नेता डॉक्टर नफीस के साथ मोइन का नाम भी मुकदमे में शामिल

बरेली। इंस्पेक्टर को हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी मामले में अब नया नाम जुड़ गया है। पुलिस ने जमात रजा-ए-मुस्तफा के मीडिया प्रभारी मोइन खान को भी आरोपी बना दिया है।
रविवार को जखीरा मोहल्ले में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टरों को लेकर भीड़ जुटी थी। सूचना पर किला थाने के इंस्पेक्टर सुभाष कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर हटाया। उस दौरान आइएमसी महासचिव व प्रवक्ता डॉ. नफीस खान भी वहां मौजूद थे।
मामला तब बढ़ा जब इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक वीडियो में डॉ. नफीस इंस्पेक्टर को अपशब्द कहते और हाथ काटने व वर्दी उतरवाने की धमकी देते हुए सुनाई दिए। इसी आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
अब पुलिस जांच में सामने आया है कि वीडियो में डॉ. नफीस के साथ मोइन खान भी नजर आ रहे थे। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि मोइन भी उस दिन मौके पर मौजूद थे, इसलिए उन्हें भी मुकदमे में शामिल किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच में और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।