पुलिस लाइन में गूंजा वंदे मातरम्, 150 साल पूरे होने पर पुलिसकर्मियों ने गाया राष्ट्रगीत, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा परिसर

बरेली। शुक्रवार की सुबह रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। परिसर देशभक्ति के रंग में सराबोर था, जब सैकड़ों पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और महिला रिक्रूट आरक्षियों ने एक साथ स्वर मिलाकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का गायन किया। मौका था राष्ट्रगीत के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने का, जिसे लेकर पुलिस विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।