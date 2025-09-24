वाहनों पर जाति लिखी तो अब कटेगा चालान, कल से शुरु होने जा रहा है अभियान, जाने

बरेली। अब अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर जातिसूचक नाम, उपनाम या चिह्न लगाया तो सीधे चालान होगा और जेब पर भारी जुर्माना पड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाने की तैयारी पूरी कर ली है। डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी ने बुधवार को साफ कहा कि रेंज के चारों जिलों—बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत—में गुरुवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा।