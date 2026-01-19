रेडिएशन पर बेल का वार, सूखते संस्कारों पर हरियाली की धार, 151 शिवालय, 2627 पौधे, डॉ. विकास वर्मा का नाथ नगरी को ‘बेलमय’ बनाने का ऐतिहासिक अभियान

समापन अवसर पर मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने अभियान की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जनभागीदारी वाले प्रयास ही पर्यावरण को वास्तविक सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने इसे प्रकृति और संस्कृति—दोनों के संरक्षण का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि “एक-दो जगह पौधे लगाना आसान है, लेकिन 151 शिवालयों को चिन्हित कर वहां वृक्षारोपण कराना असाधारण उपलब्धि है।”

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य किशन जी, बहेड़ी के जिला प्रचारक लाखन सिंह जी सहित अनेक स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। आयोजन को सफल बनाने में मनोज कपूर, सुंदरम् सक्सेना, श्वेत सक्सेना, धर्मेंद्र शर्मा, पार्षद श्याम सिंह, पार्षद सौरभ कुमार, पार्षद अरब सिंह यादव, पार्षद शालिनी जौहरी, गरिमा कमांडो, सुधा सक्सेना, धर्मवीर साहू, अभिषेक ‘बंटी’, रणजीत वाल्मीकि, अरुण सिंह, जेपीएस पाल, उदित सक्सेना, मोनू मिश्रा, अमन सक्सेना, कुणाल और वरुण यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने निरंतर सहयोग दिया।