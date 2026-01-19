19 जनवरी 2026,

सोमवार

बरेली

रेडिएशन पर बेल का वार, सूखते संस्कारों पर हरियाली की धार, 151 शिवालय, 2627 पौधे, डॉ. विकास वर्मा का नाथ नगरी को ‘बेलमय’ बनाने का ऐतिहासिक अभियान

सावन में शुरू हुआ पर्यावरण और संस्कृति का महाअभियान निर्णायक मुकाम पर पहुंच गया। बरेली के सुप्रसिद्ध होमियोपैथिक चिकित्सक और जैविक कृषक डॉ. विकास वर्मा द्वारा चलाया गया 151 शिवालयों में बेल पत्र व कनेर वृक्षारोपण अभियान साईं मंदिर के निकट साईं लॉन में विधिवत समापन के साथ इतिहास बन गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 19, 2026

बरेली। सावन में शुरू हुआ पर्यावरण और संस्कृति का महाअभियान निर्णायक मुकाम पर पहुंच गया। बरेली के सुप्रसिद्ध होमियोपैथिक चिकित्सक और जैविक कृषक डॉ. विकास वर्मा द्वारा चलाया गया 151 शिवालयों में बेल पत्र व कनेर वृक्षारोपण अभियान साईं मंदिर के निकट साईं लॉन में विधिवत समापन के साथ इतिहास बन गया। यह अभियान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक वृक्ष माँ के नाम’ संकल्प से प्रेरित होकर आरंभ किया गया था।

अभियान के तहत बरेली शहर के 151 शिवालयों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर कुल 2627 पौधे रोपे गए, जिनमें पवित्र बेल पत्र और कनेर प्रमुख रहे। उद्देश्य सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि नाथ नगरी को इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक रेडिएशन से बचाने में सहायक बेल वृक्षों को अधिकाधिक रोपित करना भी रहा। नवीन अनुसंधानों में यह सिद्ध हुआ है कि बेल वृक्ष रेडिएशन के दुष्प्रभाव को कम करने में कारगर है, वहीं इसका उपयोग पूजन, फल और औषधीय रूप में भी होता है। कनेर के पौधे कम देखरेख में पनपते हैं और वर्षभर हजारों पुष्प देकर पर्यावरण को समृद्ध करते हैं।

तीन दशकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित हैं डॉक्टर विकास

तीन दशकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय डॉ. विकास वर्मा ने अब “नाथ नगरी को बेलमय बनाने” का संकल्प लिया है। इस अभियान में शहर की अनेक सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं—अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, क्षत्रिय महासभा, पंजाबी महासभा, पाल महासभा, वाल्मीकि समाज, होमियोपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन, व्यापार मंडल, साहू समाज, धोबी समाज, कश्यप समाज, हरि मंदिर सेवा समिति, गायत्री परिवार, हरेला समिति, वैश्य समाज, एमबी इंटर कॉलेज, जय नारायण इंटर कॉलेज समेत तमाम कॉलोनी समितियों—ने कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी निभाई।

अभियान के दौरान मंत्री सांसद समेत आरएसएस के पदाधिकारियों की रही भागीदारी

अभियान के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-प्रांत प्रचारक विनोद जी, विभाग प्रचारक श्रीकृष्ण जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, ब्रज प्रभारी संतोष सिंह, विधायक डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, निवर्तमान सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, निवर्तमान विधायक राजेश मिश्रा ‘पप्पू भरतौल’, एमएलसी बहोरनलाल मौर्य, केंद्र सरकार की समितियों के सदस्य दक्ष पाराशर, डॉ. नरेंद्र गंगवार, ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष हर्षवर्धन आर्य, एससी-एसटी आयोग सदस्य उमेश कठेरिया, कुंवर सिद्धराज सिंह, जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और विशिष्टजनों ने स्वयं पौधरोपण कर अभियान को बल दिया।

क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले प्रकृति और संस्कृति का श्रेष्ठ उदाहरण

समापन अवसर पर मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने अभियान की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जनभागीदारी वाले प्रयास ही पर्यावरण को वास्तविक सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने इसे प्रकृति और संस्कृति—दोनों के संरक्षण का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि “एक-दो जगह पौधे लगाना आसान है, लेकिन 151 शिवालयों को चिन्हित कर वहां वृक्षारोपण कराना असाधारण उपलब्धि है।”
कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य किशन जी, बहेड़ी के जिला प्रचारक लाखन सिंह जी सहित अनेक स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। आयोजन को सफल बनाने में मनोज कपूर, सुंदरम् सक्सेना, श्वेत सक्सेना, धर्मेंद्र शर्मा, पार्षद श्याम सिंह, पार्षद सौरभ कुमार, पार्षद अरब सिंह यादव, पार्षद शालिनी जौहरी, गरिमा कमांडो, सुधा सक्सेना, धर्मवीर साहू, अभिषेक ‘बंटी’, रणजीत वाल्मीकि, अरुण सिंह, जेपीएस पाल, उदित सक्सेना, मोनू मिश्रा, अमन सक्सेना, कुणाल और वरुण यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने निरंतर सहयोग दिया।

नए साल में 1000 लोगों ने पौधे लगाने का लिया संकल्प

समापन के साथ ही अभियान को नई ऊर्जा मिली—कार्यक्रम में उपस्थित लगभग एक हजार लोगों ने वर्ष 2026 में सात-सात वृक्ष लगाने की शपथ ली। नाथ नगरी के लिए यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हरियाली की दीर्घकालिक प्रतिज्ञा बन गई।

रेडिएशन पर बेल का वार, सूखते संस्कारों पर हरियाली की धार, 151 शिवालय, 2627 पौधे, डॉ. विकास वर्मा का नाथ नगरी को 'बेलमय' बनाने का ऐतिहासिक अभियान

