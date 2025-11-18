वीजा विस्तार में फर्जीवाड़ा: नाइजीरिया और सूडान के दो छात्रों पर बरेली में मुकदमा दर्ज, जाली दस्तावेज़ से करना चाहते थे बचाव

पूछताछ में युसूफ ने बताया कि आवेदन तैयार करने और फर्जी रिकॉर्ड अपलोड कराने में उसकी मदद सूडान के छात्र अयूब अली ने की। अयूब वर्तमान में सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में पढ़ाई कर रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों छात्रों ने आर्थिक दंड से बचने और वीजा अवधि बढ़ाने के लिए सोची-समझी योजना के तहत फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है।