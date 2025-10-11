वक्फ ज़मीन अल्लाह की अमानत, दरगाह ए आला हज़रत से फरमान मियां ने की अपील, रजिस्ट्रेशन कराएं, जो अमानत बचा ली वही आने वाली नस्लों का सच्चा रहबर कहलाएगा

बरेली। सूफी सुन्नी विचारधारा के केंद्र, दरगाह आला हज़रत से एक गूंजती हुई आध्यात्मिक चेतावनी पूरे मुल्क के मुसलमानों तक पहुंचाई गई है। जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव और सूफी परंपरा के युवा चेहरा फरमान हसन खान (फरमान मियां) ने कहा है कि वक्फ ज़मीन सिर्फ एक इमारत या खेत नहीं, बल्कि “अमानत-ए-दीन” है, जिसकी हिफाज़त ईमान का हिस्सा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा—

"अगर 5 दिसंबर 2025 से पहले वक्फ संपत्तियों का ‘उम्मीद पोर्टल’ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, तो कल इंतेज़ाम नहीं अदालतों में पेशियां होंगी और औलादें पूछेंगी—अमानत का हक क्यूं नहीं अदा किया?"