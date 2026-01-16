थाने-थाने महिला सुरक्षा का युद्धघोष, मिशन शक्ति को ‘ब्रांड’ बनाने उतरे यूपी डीजीपी

मिशन शक्ति केंद्रों को अब केवल शिकायत दर्ज करने की जगह नहीं रखा गया है। यह संवाद, प्री-एफआईआर काउंसलिंग, कानूनी सहायता, मेडिकल रेफरल और पोस्ट-ट्रॉमा केयर का एकीकृत मंच बन चुका है। फेज-5 में हर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित कर महिलाओं की समस्याओं को एफआईआर की दहलीज से पहले ही सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से समन्वय कर मुफ्त कानूनी मदद और सरकारी-निजी अस्पतालों से तालमेल कर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कई मामलों में पीड़ित महिलाओं को नया और सुरक्षित जीवन मिल सका है।