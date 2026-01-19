हम हैं बिजनौरी, लिंक से दूरी, ठगी से छुट्टी, रील नहीं ये है सुरक्षा का सबक, एसपी अभिषेक ने दिया साइबर सेफ्टी का मंत्र

बरेली/बिजनौर। हम हैं बिजनौरी…हम हैं बिजनौरी ये सोशल मीडिया की रील नहीं साइबर सेफ्टी का मंत्र है। सोशल मीडिया और रीलों के जादू ने लोगों के दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया है। इसी डिजिटल क्रांति के बीच, बिजनौर पुलिस ने साइबर ठगी से बचाव का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। बिजनौर पुलिस ने स्थानीय बोली में गीत के माध्यम से लोगों को साइबर ठगी से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करते हुये वीडियो तैयार कराया है। इस वीडियो को पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है।