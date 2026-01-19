19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

हम हैं बिजनौरी, लिंक से दूरी, ठगी से छुट्टी, रील नहीं ये है सुरक्षा का सबक, एसपी अभिषेक ने दिया साइबर सेफ्टी का मंत्र

हम हैं बिजनौरी…हम हैं बिजनौरी ये सोशल मीडिया की रील नहीं साइबर सेफ्टी का मंत्र है। सोशल मीडिया और रीलों के जादू ने लोगों के दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया है। इसी डिजिटल क्रांति के बीच, बिजनौर पुलिस ने साइबर ठगी से बचाव का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 19, 2026

बरेली/बिजनौर। हम हैं बिजनौरी…हम हैं बिजनौरी ये सोशल मीडिया की रील नहीं साइबर सेफ्टी का मंत्र है। सोशल मीडिया और रीलों के जादू ने लोगों के दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया है। इसी डिजिटल क्रांति के बीच, बिजनौर पुलिस ने साइबर ठगी से बचाव का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। बिजनौर पुलिस ने स्थानीय बोली में गीत के माध्यम से लोगों को साइबर ठगी से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करते हुये वीडियो तैयार कराया है। इस वीडियो को पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है।

वीडियो में स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी अनजान कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश या ई-मेल में आए लिंक पर कभी भी क्लिक न करें। वहीं, बैंक, केवाईसी अपडेट, लोन, इनाम, बिजली बिल, सिम बंद होने या अकाउंट ब्लॉक होने जैसे बहानों पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें।

ओटीपी, पिन और पासवर्ड किसी को न बताएं

एसपी बिजनौर ने कहा कि अपना ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी नंबर, यूपीआई पिन या पासवर्ड किसी को भी न बताएं, चाहे सामने वाला खुद को बैंक, पुलिस या कंपनी अधिकारी क्यों न बताए। यह नियम हर डिजिटल लेन-देन के लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले फर्जी निवेश, ट्रेडिंग, पार्ट-टाइम जॉब या बड़ी कमाई के लालच में पैसे लगाने से बचें। किसी भी वेबसाइट, गूगल या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांचें।

रिमोट ऐप से भी रहें सतर्क

अनजान व्यक्ति के कहने पर एनी डेस्क, टीमव्यूअर जैसे रिमोट ऐप इंस्टॉल करने से बचें। यह कदम आपके डिजिटल अकाउंट की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। यदि साइबर ठगी का शिकार हों, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा, www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराना न भूलें। यह आपके आर्थिक और मानसिक नुकसान को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।

एसपी अभिषेक झा ने दिये टिप्स

बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने बताया कि यह पहल जिले में साइबर अपराध से बचाव और जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। उनका कहना है कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस वजह से सोशल मीडिया पर अलर्ट रहें। यहां अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 06:03 pm

Published on:

19 Jan 2026 06:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / हम हैं बिजनौरी, लिंक से दूरी, ठगी से छुट्टी, रील नहीं ये है सुरक्षा का सबक, एसपी अभिषेक ने दिया साइबर सेफ्टी का मंत्र

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दो बच्चों के बाप ने सऊदी से भेजे युवती के एडिटेड फोटो, मंगेतर ने तोड़ दिया रिश्ता

बरेली

30-30 बच्चे वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार, बोले- धीरेंद्र शास्त्री पहले शादी तो करें…

बरेली

तीन थाने, एक कहानी… रिटायर्ड बैंक कर्मचारी समेत तीन से 6.77 लाख की ठगी, एक क्लिक करते ही खाली हो गए खाते

बरेली

सपा में राजनीतिक घमासान, चुनावी चौकसी से पहले भड़की चिंगारी, विधायक शाहजिल और पूर्व विधायक सुल्तान भिड़े, एसआईआर प्रभारी देखते रह गए

बरेली

रेडिएशन पर बेल का वार, सूखते संस्कारों पर हरियाली की धार, 151 शिवालय, 2627 पौधे, डॉ. विकास वर्मा का नाथ नगरी को ‘बेलमय’ बनाने का ऐतिहासिक अभियान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.