हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं, शराब और मोबाइल से बनाएं दूरी… ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर जनता को किया जागरूक

अभियान के दौरान जनता को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने, निर्धारित गति का पालन करने और शराब या किसी मादक पदार्थ का सेवन न करने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए पम्पलेट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाने के नियमों के पालन की सलाह दी और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के प्रति प्रेरित किया।