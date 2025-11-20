हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं, शराब और मोबाइल से बनाएं दूरी… ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर जनता को किया जागरूक

बरेली। सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डॉ. अंबेडकर समाज कल्याण सेवा संस्थान के सहयोग से यातायात पुलिस ने गुरुवार को विशेष अभियान चलाया। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन और एसपी ट्रैफिक मो.अकमल खान के मार्गदर्शन में यह अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य फोकस आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति प्रेरित करना था।
अभियान के दौरान जनता को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने, निर्धारित गति का पालन करने और शराब या किसी मादक पदार्थ का सेवन न करने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए पम्पलेट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाने के नियमों के पालन की सलाह दी और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के प्रति प्रेरित किया।
कार्यक्रम में रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रमेश प्रजापति, यातायात उप निरीक्षक मनीष कुमार दुबे, कपिल राघव, अजीत सिंह और रामसिंगार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीओ ट्रैफिक अंजनी तिवारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा भी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वह खुद और अपने परिवार के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें।
इस अभियान का मकसद लोगों को न केवल सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देना था, बल्कि उन्हें नियमों के पालन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना भी था। आयोजकों का कहना था कि ऐसे अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके और सड़क पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
