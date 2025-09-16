‘जो रास्ते में आएगा, मौत की नींद सोएगा’, गोल्डी बरार-लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद लिखकर मचाई सनसनी, बोला- 11 दिन में गोली मार दूंगा

पुलिस ने जब उसे दबोचा तो उसका नशा पलभर में गायब हो गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि राज कश्यप सूखा नशा करता है। पहले भी अपने पिता और भाई पर हमला कर चुका है। उसके खिलाफ बारादरी थाने में दो मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही आरोपी की पत्नी अपने दो बच्चों को लेकर थाने पहुंची और पति को माफ करने की गुहार लगाने लगी।