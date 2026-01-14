कारोबार के लिए रुपये न देने पर पत्नी को धक्के देकर घर से निकाला, बेटी पैदा होने से बौखला गया था पति

प्रीति ने जब बेटी को जन्म दिया तो ससुरालवालों का गुस्सा और बढ़ गया। बेटी पैदा होने पर ताने मारते हुए कहा गया कि वंश नहीं बढ़ाया। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न बढ़ने पर वह जून 2023 में अपनी बच्ची को लेकर मायके चली गई। आरोप है कि ससुरालवालों ने समझौते के बहाने प्रीति को दोबारा बुलाया और इस बार पांच लाख रुपये की नई मांग रख दी। रकम न मिलने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसकी गोद से मासूम बच्ची छीन ली गई। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया।