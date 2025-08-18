झूठे कागजों के सहारे वक्फ की जमीन पर दुकानों का निर्माण कराने चला मुतवल्ली, SSP के आदेश पर मुकदमा दर्ज

निशा का कहना है कि उनकी परदादी मुसम्मात इदो ही इस वक्फ की वक्फकर्ता थीं। ऐसे में उनकी जानकारी के बिना कोई भी व्यक्ति मुतवल्ली नहीं बन सकता और न ही संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नदीम लंबे समय से वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर अनुचित लाभ उठाने की फिराक में है। पीड़िता की शिकायत पर बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है।