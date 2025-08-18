झूठे कागजों के सहारे वक्फ की जमीन पर दुकानों का निर्माण कराने चला मुतवल्ली, SSP के आदेश पर मुकदमा दर्ज

बरेली। वक्फ की जमीन पर फर्जी दस्तावेज़ों के दम पर कब्जा और दुकानों के निर्माण की साजिश का मामला सामने आया है। कथित मुतवल्ली नदीम उर्फ पप्पू पर धोखाधड़ी और कूटरचना कर जमीन खुर्द-बुर्द करने का आरोप है। शिकायत पर एसएसपी के आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बारादरी क्षेत्र के मीरा की पैठ निवासी निशा ने बताया कि वक्फ सं0-189 मुसम्मात इदो की जमीन पर नदीम उर्फ पप्पू ने फर्जी आदेश दिखाकर सात दुकानों का निर्माण कराने की तैयारी की। आरोप है कि उसने वक्फ बोर्ड के नाम से एक झूठा पत्र तैयार किया और प्राधिकारियों को गुमराह कर अनुमति हासिल करने की कोशिश की।
निशा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड से जानकारी मांगी। जवाब में बोर्ड ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई अनुमति कभी जारी नहीं हुई। इससे स्पष्ट हो गया कि नदीम ने पूरी तरह से फर्जी कागजातों का सहारा लिया।
निशा का कहना है कि उनकी परदादी मुसम्मात इदो ही इस वक्फ की वक्फकर्ता थीं। ऐसे में उनकी जानकारी के बिना कोई भी व्यक्ति मुतवल्ली नहीं बन सकता और न ही संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नदीम लंबे समय से वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर अनुचित लाभ उठाने की फिराक में है। पीड़िता की शिकायत पर बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है।