बरेली के इस अस्पताल में महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर वार्ड बॉय ने दी धमकी, एफआईआर दर्ज

प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित अशोक मेंहदीरत्ता अस्पताल में इलाज कराने आई महिला के साथ अस्पताल कर्मचारी ने छेड़खानी और अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। less than 1 minute read