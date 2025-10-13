Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली के इस अस्पताल में महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर वार्ड बॉय ने दी धमकी, एफआईआर दर्ज

प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित अशोक मेंहदीरत्ता अस्पताल में इलाज कराने आई महिला के साथ अस्पताल कर्मचारी ने छेड़खानी और अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 13, 2025

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित अशोक मेंहदीरत्ता अस्पताल में इलाज कराने आई महिला के साथ अस्पताल कर्मचारी ने छेड़खानी और अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भुता क्षेत्र निवासी एक दंपती अपनी 15 दिन की बच्ची का इलाज कराने के लिए प्रेमनगर के अशोक मेंहदीरत्ता अस्पताल आए थे। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 10 अक्तूबर की रात वह अस्पताल के बेसमेंट में बने शौचालय में गई थीं। इसी दौरान अस्पताल का कर्मचारी, भोजीपुरा के दोहना पीतमराय निवासी आसिफ रजा वहां पहुंच गया।

महिला का आरोप है कि आसिफ ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी और अश्लील हरकतें करने लगा। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कपड़े उतारने की कोशिश की। इसी बीच शोर सुनकर महिला का पति पहुंच गया। पति को देखकर आरोपी धमकी देता हुआ वहां से भाग निकला।

सूचना मिलने पर प्रेमनगर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि आरोपी आसिफ रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम उसकी तलाश में दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 09:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली के इस अस्पताल में महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर वार्ड बॉय ने दी धमकी, एफआईआर दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नगर निगम का अतिक्रमण पर प्रहार, सड़कों से हटा कब्जा, दोहराने वालों का सामान जब्त, 3.55 लाख का जुर्माना भी वसूला

बरेली

एक दिन की थानेदार बनी गौरी, मिशन शक्ति में संभाली बारादरी थाने की कमान, थाने में बैठकर किया मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज, कहा—बनना चाहती हूं आईपीएस अफसर

बरेली

एमबी इंटर कॉलेज में सुलग रहा खतरा, घनी आबादी, नर्सिंग होम, पेंट गोदाम और स्कूलों के बीच पटाखा बाजार ठोकने की तैयारी

बरेली

दीवाली की तैयारी शुरू: हर वार्ड होगा जगमग, पानी और सफाई की नगर निगम ने बनाई खास योजना, कंट्रोल रूम में 24 घंटे रहेगी निगरानी

बरेली

ऑपरेशन तौकीर: मौलाना ने चुकाया 35 साल पुराना कर्ज, भतीजे ने बैंक में जमा किए रुपये

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.