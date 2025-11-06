दुकानों पर कब्जे के विरोध में ओवरहेड टैंक पर चढ़ीं महिलाएं, दी कूदने की धमकी, मौके पर पहुँची पुलिस, फिर हुआ ये

शाहजहांपुर। कलान कस्बे में गुरुवार सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। दुकानों पर अवैध कब्जे और पुलिस की सुनवाई न करने के विरोध में पांच महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। उनकी इस साहसिक कार्रवाई से स्थानीय लोग और आसपास के दुकानदार सकते में आ गए।
पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब सात बजे हुई। सत्यदेव की पत्नी गुड्डी, उनकी बेटी शिखा, साथ ही रागिनी, शकुंतला और रामऔतार की पत्नी तुलसी ने ओवरहेड टैंक पर चढ़कर चेतावनी दी कि अगर उनकी दुकानों पर कब्जा हटाकर उन्हें नहीं दिया गया तो वे टंकी से कूद जाएंगी। इस पर आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी।
सत्यदेव के बेटे देवेंद्र शाक्य ने बताया कि उनकी मेन रोड पर कुल चार दुकानें हैं। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कब्जा कर रखा है और बार-बार शिकायत करने के बावजूद थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने के अधिकारियों ने उनके बजाय आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा उन्हें धारा 151 के तहत चालान कर दिया। एसडीएम कार्यालय में भी उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
परेशान होकर और न्याय की गुहार लगाते हुए परिवार की पांच महिलाओं ने विरोध स्वरूप पानी की टंकी पर चढ़ने का फैसला किया। सूचना मिलते ही सीओ जलालाबाद अजय राय और नायब तहसीलदार कलान सगीर अहमद मौके पर पहुंचे। सीओ अजय राय ने महिलाओं से घंटों बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके आरोपों की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद महिलाएं लगभग पांच घंटे की मशक्कत के बाद टंकी से सुरक्षित नीचे उतर आईं।
