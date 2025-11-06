दुकानों पर कब्जे के विरोध में ओवरहेड टैंक पर चढ़ीं महिलाएं, दी कूदने की धमकी, मौके पर पहुँची पुलिस, फिर हुआ ये

परेशान होकर और न्याय की गुहार लगाते हुए परिवार की पांच महिलाओं ने विरोध स्वरूप पानी की टंकी पर चढ़ने का फैसला किया। सूचना मिलते ही सीओ जलालाबाद अजय राय और नायब तहसीलदार कलान सगीर अहमद मौके पर पहुंचे। सीओ अजय राय ने महिलाओं से घंटों बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके आरोपों की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद महिलाएं लगभग पांच घंटे की मशक्कत के बाद टंकी से सुरक्षित नीचे उतर आईं।