बरेली

ससुरालवालों पर फिर बरसी यूट्यूबर साक्षी मिश्रा, सीसीटीवी कैमरों से जासूसी और जान से मारने की धमकी का आरोप, एफआईआर दर्ज

चर्चित यूट्यूबर साक्षी मिश्रा ने एक बार फिर अपने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इज्जतनगर थाने में दी गई तहरीर में उन्होंने ससुर, जेठ और अन्य पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 28, 2025

बरेली। चर्चित यूट्यूबर साक्षी मिश्रा ने एक बार फिर अपने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इज्जतनगर थाने में दी गई तहरीर में उन्होंने ससुर, जेठ और अन्य पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

साक्षी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके ससुर हरीश कुमार उर्फ हरीश नायक, जो लक्खी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेठ अभिषेक कुमार, चचिया ससुर शील कुमार और दादी सास सुशीला लगातार उन्हें और उनके पति अजितेश कुमार को धमकाते रहते हैं। आरोप है कि सभी उन पर पुराने मुकदमे वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। साक्षी ने शिकायत में कहा कि आरोपी उनके कमरे के बाहर ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे तक लगवा चुके हैं, ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बारे में पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कैमरे नहीं हटाए गए।

साक्षी के अनुसार, 20 अगस्त की शाम जब उनके पति अजितेश ने कैमरे लगाने का विरोध किया तो ससुर हरीश नायक और दादी सास सुशीला आगबबूला हो गए। दोनों ने गाली-गलौज की और उन पर हमला करने की कोशिश की। आरोप है कि धमकी दी गई कि तेरा जल्द इंतजाम करेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, तुझे मारकर ही दम लेंगे। साक्षी ने दादी सास पर अशोभनीय भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए इसके प्रमाण में ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है।

इज्जतनगर पुलिस ने साक्षी की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की गहनता से विवेचना की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

28 Aug 2025 02:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ससुरालवालों पर फिर बरसी यूट्यूबर साक्षी मिश्रा, सीसीटीवी कैमरों से जासूसी और जान से मारने की धमकी का आरोप, एफआईआर दर्ज

