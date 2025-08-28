ससुरालवालों पर फिर बरसी यूट्यूबर साक्षी मिश्रा, सीसीटीवी कैमरों से जासूसी और जान से मारने की धमकी का आरोप, एफआईआर दर्ज

साक्षी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके ससुर हरीश कुमार उर्फ हरीश नायक, जो लक्खी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेठ अभिषेक कुमार, चचिया ससुर शील कुमार और दादी सास सुशीला लगातार उन्हें और उनके पति अजितेश कुमार को धमकाते रहते हैं। आरोप है कि सभी उन पर पुराने मुकदमे वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। साक्षी ने शिकायत में कहा कि आरोपी उनके कमरे के बाहर ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे तक लगवा चुके हैं, ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बारे में पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कैमरे नहीं हटाए गए।