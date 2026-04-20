20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

मानसून 2026 का पूर्वानुमान: इस साल राजस्थान में बारिश के सुकाल या अकाल का संकेत? कुल्हड़, परछाई और पक्षियों से चलेगा पता

Akshaya Tritiya: प्रकृति के अन्य संकेत भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सुबह कोयल की मधुर आवाज शुभ मानी जाती है। कौवा या उल्लू की आवाज को अशुभ संकेत माना जाता है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Akshita Deora

Apr 20, 2026

Monsoon 2026 Prediction

आखा तीज पर परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा में नजर आएंगे किसान (फोटो: पत्रिका)

Monsoon 2026 Prediction: अक्षय तृतीया आखातीज के पावन अवसर पर सोमवार को शगुन विचारे जाएंगे। प्रकृति के संकेतों के आधार पर आने वाले वर्ष के सुकाल (समृद्धि) और दुकाल (कठिन समय) का अनुमान लगाएंगे। आधुनिक मौसम विज्ञान के दौर में भी ये मान्यताएं किसानों के निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

परछाई से भविष्य का संकेत

अक्षय तृतीया के दिन दोपहर में एक थाली में पानी भरकर सूर्य की परछाई देखी जाती है। ग्रामीण मान्यता के अनुसार परछाई का रंग आने वाले समय का संकेत देता है।

सफेद (धवल) छवि: अच्छी वर्षा और समृद्धि
लाल रंग: संघर्ष और अशांति
नीला या पीला: फसलों में रोग और महंगाई
काली छाया: अकाल का संकेत

पंछियों और हवा के संकेत

प्रकृति के अन्य संकेत भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं । सुबह कोयल की मधुर आवाज शुभ मानी जाती है। कौवा या उल्लू की आवाज को अशुभ संकेत माना जाता है । पश्चिमी या उत्तर-पश्चिमी हवा अच्छी बारिश और भरपूर फसल का संकेत देती है। तेज और शुष्क हवा आने वाले संकट की चेतावनी मानी जाती है ।

किसानों के फैसलों पर असर

इन शगुन के आधार पर यह भी आकलन किया जाता है कि चौमासे के किस महीने में अधिक वर्षा होगी और कौन-सी फसल बोना लाभदायक रहेगा । सुबह घर से निकलते समय मोर, तोता या सफेद पक्षी का दिखना समृद्धि का संकेत माना जाता है ।

कुल्हड़ों से मानसून का अनुमान

एक विशेष परंपरा के तहत पांच मिट्टी के कुल्हड़ों में पानी भरकर उन्हें आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आसोज महीनों से जोड़ा जाता है, जबकि पांचवां ‘थंब’ माना जाता है । पूजा-अर्चना के बाद इन कुल्हड़ों में ऊन के धागे डाले जाते हैं । जो कुल्हड़ पहले फूटता है, उस महीने में अधिक वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है । साथ ही पास में रखे गेहूं, धान और बाजरे जैसे अनाज भी संकेत देते हैं कि किस फसल का उत्पादन बेहतर रहेगा ।

परंपराएं मानसिक भरोसा देती

आज के समय में मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये परंपराएं हमें मानसिक भरोसा देती हैं और खेती की योजना बनाने में सहायक होती हैं ।
– गणपत भंवराणी, पूनियों का तला

ये भी पढ़ें

Monsoon 2026: राजस्थान में मानसून को लेकर आई बड़ी खबर,अल नीनो इफेक्ट ना बिगाड़ दे खेल! जानें ताजा अपडेट
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 01:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / मानसून 2026 का पूर्वानुमान: इस साल राजस्थान में बारिश के सुकाल या अकाल का संकेत? कुल्हड़, परछाई और पक्षियों से चलेगा पता

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: राजस्थान में बालोतरा के 4 शिक्षकों का कमाल, चुनौतियों को मात देकर एक साथ बने RAS अफसर

RAS Success Story Rajasthan
बाड़मेर

Pachpadra Refinery : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण का काउंटडाउन, पुलिस ने जारी किया ये 'स्पेशल प्लान'

रिफाइनरी लोकार्पण सभास्थल के चारों तरफ प्रधानमंत्री के कटआउट पोस्टर्स
बाड़मेर

Pachpadra Refinery : पीएम मोदी कल करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण और जनसभा, पानी-छाछ की रहेगी भरपूर व्यवस्था

Balotra Pachpadra Refinery PM Modi public meeting tomorrow there will be ample arrangements for water and buttermilk
बाड़मेर

Success Story: शादी के बाद बदली किस्मत, 948वीं रैंक से दिनेश बिश्नोई बने RAS टॉपर, पत्नी बनीं सफलता की वजह

Dinesh Bishnoi RAS Topper
बाड़मेर

RAS-2024 Topper : आरएएस-2024 टॉपर दिनेश विश्नोई ने बताए सफलता के मंत्र, जानें उनकी सक्सेस स्टोरी

Rajasthan RAS-2024 topper Dinesh Vishnoi shares his success mantra Know his success story
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.