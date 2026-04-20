मानसून 2026 का पूर्वानुमान: इस साल राजस्थान में बारिश के सुकाल या अकाल का संकेत? कुल्हड़, परछाई और पक्षियों से चलेगा पता

एक विशेष परंपरा के तहत पांच मिट्टी के कुल्हड़ों में पानी भरकर उन्हें आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आसोज महीनों से जोड़ा जाता है, जबकि पांचवां ‘थंब’ माना जाता है । पूजा-अर्चना के बाद इन कुल्हड़ों में ऊन के धागे डाले जाते हैं । जो कुल्हड़ पहले फूटता है, उस महीने में अधिक वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है । साथ ही पास में रखे गेहूं, धान और बाजरे जैसे अनाज भी संकेत देते हैं कि किस फसल का उत्पादन बेहतर रहेगा ।