Pachpadra Refinery : पीएम मोदी कल करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण और जनसभा, पानी-छाछ की रहेगी भरपूर व्यवस्था

Pachpadra Refinery : पीएम नरेन्द्र मोदी 21 अप्रेल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश और प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात देंगे। बालोतरा जिले के पचपदरा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने जनसभा स्थल पर विशेष और आधुनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए आमजन की सुविधा और सुरक्षा के लिए मिस्ट सिस्टम, कूलर, पेयजल और छाछ जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को राहत मिल सके।