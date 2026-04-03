Tonk New Collector : टोंक को मिल नया जिला कलेक्टर, टीना डाबी ने संभाला आज कार्यभार, कही बड़ी बात

तबादले से पूर्व आईएएस टीना डाबी का बाड़मेर जिले की जिम्मेदारी उठा रहीं थी। बाड़मेर से उनका टोंक तबादला कर दिया गया। करीब 18 महीने के कार्यकाल में उनकी प्रशंसा बाड़मेर से दिल्ली में भी हुई। जल संरक्षण से लेकर बेटियों के सशक्तिकरण जैसे हर मोर्चे पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। बाड़मेर जैसे सीमावर्ती और संवेदनशील जिले में काम करना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है लेकिन टीना डाबी ने इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। आईएएस टीना डाबी की बदौलत जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम में बाड़मेर ने देश में पहला स्थान हासिल किया था।