Success Story: राजस्थान में बालोतरा के 4 शिक्षकों का कमाल, चुनौतियों को मात देकर एक साथ बने RAS अफसर

पचपदरा निवासी दीपक घांची ने 681वीं रैंक हासिल की। तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में कार्यरत दीपक ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया। दोनों अभ्यर्थियों की खास बात यह रही कि उन्होंने बिना महंगी कोचिंग के सेल्फ स्टडी, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया।