World Bicycle Day: प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं थी साइकिल, सहेली से उधार लेकर जीत लिया गोल्ड मेडल

World Bicycle Day: विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर बालोतरा जिले की दो बेटियों ने अपने संघर्ष, मेहनत और जज्बे से यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के आगे संसाधनों की कमी और कठिन परिस्थितियां भी छोटी पड़ जाती हैं। बालोतरा जिले के गिड़ा क्षेत्र की धापू चौधरी और इंद्रा कुमारी ने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने जयपुर में आयोजित साइक्लिंग प्रतियोगिता में पदक जीतकर क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है।