बाड़मेर: रात को लाइब्रेरी से लौटी छात्रा, सुबह कमरे में लटका मिला शव, हॉस्टल में सनसनी

कोतवाली थाना प्रभारी (आरपीएस) मंजू चौहान ने बताया कि नेहरू नगर स्थित छात्रावास में युवती के संदिग्ध हालात में मृत पाए जाने की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जहां छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। इसके बाद शव को नीचे उतारकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतका की पहचान मनीषा (19) पुत्री ईश्वरसिंह निवासी बायतु के रूप में हुई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सके।