राजस्थान: बालोतरा में सिवाना के कुमटाल दुर्ग की तलहटी में बनेगा ऐतिहासिक पैनोरमा, पर्यटन और विकास को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने कहा कि पैनोरमा के माध्यम से सिवाना के इतिहास के प्रमुख घटनाक्रमों और उपलब्ध साक्ष्यों को आधुनिक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। लखावत ने कहा कि जैसे महाराणा प्रताप का स्मरण होते ही हल्दीघाटी की याद आती है, उसी प्रकार सिवाना को भी इतिहास के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।