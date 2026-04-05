शहर में पार्किंग स्थल की उठी मांग, प्रशासन दे ध्यान

नगर में हर दिन वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनके सुव्यवस्थित रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं। ऐसे में शहर में व्यवस्थित वाहन पार्किंग स्टेशन की आवश्यकता है। पत्रिका ने लोगों से बातचीत की तो यह बात उभर कर सामने आई।