Barmer: सीएसआर फंड में ‘बंदरबांट’, प्रभावित गांवों को नजरअंदाज किया, सियासी दबाव में बंटा बजट

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा महामंत्री के पत्र के आधार पर गैर-प्रभावित क्षेत्र नींबला के हेमानाडा में 25 लाख रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया गया। वहीं बाड़मेर गादान ग्राम पंचायत, जहां चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल की पत्नी सरपंच हैं, वहां भी 23 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इससे सीएसआर फंड के आवंटन में सियासी प्रभाव के आरोप और गहरे हो गए हैं। जबकि शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी ने जालिला गांव में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके विपरीत राजनीतिक पदाधिकारियों के पत्रों पर तुरंत बजट जारी होने से सवाल खड़े हो गए हैं।