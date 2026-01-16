बाड़मेर न्यूज: 35 किमी पीछा कर खेत से लेपर्ड को पकड़ा, रेस्क्यू के दौरान वन रक्षक पर हमला

ग्रामीणों ने बुधवार दोपहर को धोरीमन्ना के जालबेरी गांव और भूणियां क्षेत्र में लेपर्ड को घूमते हुए देखा। सूचना के बाद धोरीमन्ना और बाड़मेर से आई वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भीड़ इकट्ठा होने के कारण लेपर्ड घबरा गया और मौके से भागकर एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया। अंधेरा हो जाने के कारण रात में रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। अधिकारियों के अनुसार लेपर्ड रात में 15 से 20 किलोमीटर तक विचरण करता है, जिससे उसकी ट्रैकिंग और चुनौतीपूर्ण हो गई।