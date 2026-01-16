16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर न्यूज: 35 किमी पीछा कर खेत से लेपर्ड को पकड़ा, रेस्क्यू के दौरान वन रक्षक पर हमला

कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने 35 किलोमीटर पीछा कर कुंदनपुरा गांव के एक खेत से लेपर्ड को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Santosh Trivedi

Jan 16, 2026

leopard attack

Photo- Patrika

धोरीमन्ना (बाड़मेर). उपखंड के जालबेरी सरहद क्षेत्र में लेपर्ड के आने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। करीब दो दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने 35 किलोमीटर पीछा कर कुंदनपुरा गांव के एक खेत से लेपर्ड को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू के दौरान लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया।

इसमें वन रक्षक महेश कुमार के हाथ और भुजा पर चोट आई। हालांकि, मौके पर मौजूद एक स्थानीय ग्रामीण पर भी हमला किया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। घायल वनरक्षक को प्राथमिक उपचार दिया गया। इधर, लेपर्ड के रेस्क्यू के बाद जालबेरी, कुंदनपुरा और आसपास के गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले दो दिनों से खेतों में काम बंद था और लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे।

ग्रामीणों ने बुधवार दोपहर को धोरीमन्ना के जालबेरी गांव और भूणियां क्षेत्र में लेपर्ड को घूमते हुए देखा। सूचना के बाद धोरीमन्ना और बाड़मेर से आई वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भीड़ इकट्ठा होने के कारण लेपर्ड घबरा गया और मौके से भागकर एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया। अंधेरा हो जाने के कारण रात में रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। अधिकारियों के अनुसार लेपर्ड रात में 15 से 20 किलोमीटर तक विचरण करता है, जिससे उसकी ट्रैकिंग और चुनौतीपूर्ण हो गई।

पगमार्क के सहारे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

गुरुवार सुबह से वन विभाग की टीम ने पगमार्क के आधार पर लेपर्ड का पीछा करना शुरू किया। टीम जालबेरी से माजीपुरा तक पहुंची, इसी दौरान सूचना मिली कि लेपर्ड कुंदनपुरा गांव के पास देखा गया है। वन विभाग ने इलाके में दो पिंजरे लगाए, लेकिन लेपर्ड खेतों में खड़ी फसलों के बीच छिपा रहा, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो गया।


ट्रेंक्यूलाइज कर किया


गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे लेपर्ड कुंदनपुरा गांव के एक खेत में दिखाई दिया। बायतु वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी रूपाराम विश्नोई ने स्थिति को देखते हुए लेपर्ड को ट्रेंक्यूलाइज किया। दवा लगने के बाद लेपर्ड भागते हुए फसलों के खेत में घुस गया, जहां कुछ दूरी पर जाकर बेहोश हो गया। इसके बाद टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया।

मेडिकल जांच के बाद होगा सुरक्षित स्थान पर रिहा

लेपर्ड को धोरीमन्ना लाया गया, यहां से उसे बाड़मेर ले जाया गया। जहां उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। वन विभाग के अनुसार जांच पूरी होने के बाद रेंज अधिकारी यह तय करेंगे कि लेपर्ड को किस सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।


पगमार्क का पीछा कर खोज निकाला


क्षेत्रीय वन अधिकारी श्रीराम विश्नोई ने बताया कि मुख्य वन संरक्षक सविता दहिया के निर्देशन में टीम ने लगभग कई 35 किलोमीटर तक लेपर्ड के पगमार्क का पीछा किया।

रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे

क्षेत्रीय वन अधिकारी रूपाराम विश्नोई, क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़मेर जगदीश विश्नोई, वनपाल रामजीवन गोदारा, वनपाल ओमप्रकाश, वनरक्षक महेश कुमार, धोली विश्नोई, नारणाराम नामा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Bjp: मालवीया के पार्टी छोड़ने पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस पर भी साधा निशाना
जयपुर
rajasthan bjp

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 10:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर न्यूज: 35 किमी पीछा कर खेत से लेपर्ड को पकड़ा, रेस्क्यू के दौरान वन रक्षक पर हमला

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Car Fire: बालोतरा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान, इलाके में मचा हड़कंप

fire in car, fire in car in Balotra, fire in car in Rajasthan, Balotra news, Barmer news, Rajasthan news, कार में आग, कार में आग इन बालोतरा, कार में आग इन राजस्थान, बालोतरा न्यूज, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बाड़मेर

बाड़मेर-बालोतरा का भूगोल बदलने का विरोध, जनआक्रोश रैली में कांग्रेस का ऐलान, सरकार आने पर पलट देंगे फैसला

Congress rally in Barmer, Congress rally in Dhorimanna, Sachin Pilot, Govind Singh Dotasara, Tikaram Julie, Barmer boundary change, Balotra boundary change, Barmer news, Rajasthan news, बाड़मेर में कांग्रेस रैली, धोरीमन्ना में कांग्रेस रैली, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, बाड़मेर सीमा परिवर्तन, बालोतरा सीमा परिवर्तन, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बाड़मेर

Dog Bite: बाड़मेर के बॉर्डर के गांवों में पागल श्वानों का ‘आतंक’, 1 दिन में 29 को बनाया शिकार, अस्पताल में भीड़

Dog bite, Dog bite case, Dog bite case in Barmer, Dog bite case in Rajasthan, Barmer news, Rajasthan news, डॉग बाइट, डॉग बाइट केस, डॉग बाइट केस इन बाड़मेर, डॉग बाइट केस इन राजस्थान, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बाड़मेर

बाड़मेर-बालोतरा जिला सीमांकन को लेकर जनआक्रोश रैली कल, डोटासरा-सचिन पायलट सहित ये नेता होंगे शामिल

Govind-Singh-Dotasra-Sachin-Pilot
बाड़मेर

खुद को अंधेरे से निकाला, अब सैकड़ों युवाओं को वर्दी तक पहुंचाया

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.