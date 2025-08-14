तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बाइक पर चढ़ी, मां की मौत, बेटा गंभीर घायल

- सदर थाने से महज 500 मीटर दूरी पर हादसा, मौके पर भीड़ जुटी
बाड़मेर.
सिणधरी सर्किल से चौहटन सर्किल के बीच नेशनल हाइवे पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ। सदर थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने आगे चल रही बाइक को इतनी भीषण टक्कर मारी कि वाहन सीधे बाइक के ऊपर चढ़ गया। हादसे में बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मां-बेटा बाइक पर सवार होकर शहर से घर की तरफ जा रहे थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने अचानक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और महिला को मौके पर ही दम तोडऩा पड़ा। युवक सडक़ पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बाइक पर सवार मारूड़ी निवासी सीतादेवी (67) पत्नी फरसाराम की मौत हो गई। जबकि रेमताराम (35) पुत्र फरसाराम गंभीर घायल हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी जुटाई। घायल युवक को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने स्कॉर्पियों में सवार दो लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही वाहन को जब्त कर मामला दर्ज किया गया है।
हाइवे पर जमा हो गई भीड़
हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर से यातायात कुछ देर के लिए बाधित हो गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। वहीं क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हाइवे से हटाकर थाने में खड़ा करवाया। सूचना मिलने पर बाड़मेर वृत्त डिप्टी रमेश शर्मा समेत कोतवाल व सदर एचएसओ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई।