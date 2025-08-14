तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बाइक पर चढ़ी, मां की मौत, बेटा गंभीर घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने अचानक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और महिला को मौके पर ही दम तोडऩा पड़ा। युवक सडक़ पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बाइक पर सवार मारूड़ी निवासी सीतादेवी (67) पत्नी फरसाराम की मौत हो गई। जबकि रेमताराम (35) पुत्र फरसाराम गंभीर घायल हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी जुटाई। घायल युवक को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने स्कॉर्पियों में सवार दो लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही वाहन को जब्त कर मामला दर्ज किया गया है।